Covid in provincia di Agrigento: altri 2 morti, e 272 nuovi positivi

Altre 2 vittime per Covid, a Montallegro e Palma di Montechiaro, e diagnosticati 272 nuovi casi positivi, a fronte di 2.785 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 80.492 (1 marzo 2020 – 4 aprile 2022). In totale i guariti sono 68.974. Gli attuali positivi sono 11.003, di cui 10.956 in isolamento domiciliare, e 47 ricoverati in ospedale. Nessun paziente si trova in terapia intensiva. Gli altri ricoverati: 19 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 26 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 2 ricoverati in strutture lowcare. Complessivamente 515 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 362.322 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 4 aprile 2022 sono 1.718.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 4 aprile: Agrigento 10.740 (1.718 attuali contagiati, 8.975 guariti e 47 deceduti); Alessandria della Rocca 399 (52 attuali contagiati, 346 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.348 (260 attuali contagiati, 1.082 guariti e 6 deceduti); Bivona 491 (94 attuali contagiati, 396 guariti e 1 deceduto); Burgio 296 (37 attuali contagiati, 256 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 264 (20 attuali contagiati, 241 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 446 (28 attuali contagiati, 412 guariti, e 6 deceduti); Camastra 436 (45 attuali contagiati, 385 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.275 (140 attuali contagiati, 1.133 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 2.049 (202 attuali contagiati, 1.829 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 8.385 (1.165 attuali contagiati, 7.264 guariti e 56 deceduti); Casteltermini 1.406 (188 attuali contagiati, 1.211 guariti e 7 deceduti); Castrofilippo 590 (81 attuali contagiati, 503 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 597 (79 attuali contagiati, 514 guariti e 4 deceduti); Cianciana 605 (144 attuali contagiati, 455 guariti e 6 deceduti); Comitini 183 (30 attuali contagiati, e 153 guariti); Favara 7.660 (1.223 attuali contagiati, 6.406 guariti e 31 deceduti); Grotte 989 (127 attuali contagiati, 859 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 221 (22 attuali contagiati, 198 guariti e 1 deceduto); Licata 6.447 (838 attuali contagiati, 5.571 guariti, 38 deceduti); Lucca Sicula 234 (49 attuali contagiati, 184 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.829 (305 attuali contagiati, 1.509 guariti e 15 deceduti); Montallegro 464 ( 67 attuali contagiati, 390 guariti e 7 deceduti); Montevago 303 (42 attuali contagiati, 259 guariti e 2 deceduti); Naro 1.208 (161 attuali contagiati, 1.034 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.237 (691 attuali contagiati, 4.511 guariti e 35 deceduti); Porto Empedocle 3.376 (513 attuali contagiati, 2.846 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.478 (153 attuali contagiati, 1.320 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.424 (307 attuali contagiati, 2.099 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.346 (212 attuali contagiati, 2.120 guariti, 14 deceduti); Realmonte 905 (141 attuali contagiati, 760 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.743 (251 attuali contagiati, 3.460 guariti e 32 deceduti); Sambuca di Sicilia 546 (49 attuali contagiati, 470 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 456 (92 attuali contagiati, 355 guariti, e 9 deceduti); San Giovanni Gemini 1.406 (142 attuali contagiati, 1.258 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 213 (52 attuali contagiati, e 161 guariti); Santa Elisabetta 349 (93 attuali contagiati, 255 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.029 (166 attuali contagiati, 853 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 562 (64 attuali contagiati, 495 guariti e 3 deceduti); Sciacca 5.775 (888 attuali contagiati, 4.843 guariti e 44 deceduti); Siculiana 1.054 (132 attuali contagiati, 916 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 178 (30 attuali contagiati, 147 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.