Sventato un furto dalla polizia: 4 denunciati

Quattro uomini, tra i 24 e i 31 anni, tutti di nazionalità romena e residenti a Canicattì, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, dagli agenti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle, per l’ipotesi di reato di porto ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, nonchè di furto di in abitazione.

Tre di loro si erano intrufolati in un residence, mentre un quarto attendeva i complici in auto. I quattro romeni sono stati notati da un residente che ha avvisato la polizia che è giunta sul posto prima che gli stessi potessero, verosimilmente, mettere a segno un colpo di qualche abitazione privata.

Uno di loro ha anche tentato la fuga ma è stato intercettato in tempo dagli agenti.

A carico dei quattro indagati, il Questore di Agrigento, ha spiccato un foglio di via obbligatorio per tre anni, gli stessi non potranno mettere più piede a Porto Empedocle se non autorizzati.