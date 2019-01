Grande successo per l’inaugurazione di una nuova sede farmaceutica

La farmacia “Empedocle” nuova sede da concorso, è stata assegnata alle dottoresse Giacoma Gallo e Roberta Gruttadauria originarie della Provincia di Caltanissetta, ed è stata costruita ex novo sullo spiazzo antistante la chiesa Santissima Trinità di contrada Ciuccafa, nei pressi della rotatoria.

Interamente realizzata da maestranze locali, su progetto dell’Ing. Pasquale Patti e degli architetti agrigentini Elettra e Davide Curto (specializzati da anni proprio nel settore arredo farmacie) la farmacia Empedocle, diventa il riferimento non solo per gli abitanti del quartiere Ciuccafa ma anche per chi si troverà a transitare lungo la direttrice della Strada Statale 115.

Presente all’inaugurazione anche il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina che ha puntualizzato come l’apertura di questa nuova farmacia diventa opportunità di crescita e riqualificazione di tutta la zona.