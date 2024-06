Ignoti ladri, dopo avere forzato la porta d’ingresso del pianterreno, sono penetrati al liceo Scientifico “Antonio Sciascia” di via Pasolini a Canicattì, fra mezzanotte e mezza e le 2 di mercoledì scorso. Una volta entrati nei locali hanno rubato 3 computer, e dai distributori automatici di bevande e snack hanno asportare le monete contenute nelle cassette. Il danno è stato quantificato in oltre 3mila euro e non è coperto da nessuna polizza assicurativa. . La denuncia di furto aggravato è stata formalizzata, alla Stazione dei carabinieri di Canicattì, dalla dirigente scolastica. E i militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini per cercare di identificare i responsabili.