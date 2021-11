Svaligiata villetta: portati via argenteria e anche i capezzali

Hanno rotto la porta vetrata d’ingresso, e una volta che si sono intrufolati all’interno dell’abitazione hanno arraffato tutti gli oggetti di valore che sono riusciti a trovare. Teatro del furto una villetta di via Farag, tra San Lene e Cannatello. I ladri, approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa, hanno portato via quattro tv color, due capezzali e vari pezzi di argenteria. Indisturbati si sono allontanati.

A fare l’amara scoperta è stato il capofamiglia, un sessantaduenne agrigentino al momento di rientrare in casa. L’uomo si è rivolto al 112, e in via Farag si sono precipitati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli stessi agenti che hanno, poi, raccolto la denuncia di furto a carico di ignoti. Ad agire quasi sicuramente una banda di ladri. Difficile ipotizzare che ad entrare in azione possa essere stato un delinquente solitario.

Nella strada non sono risultate esserci telecamere di impianti di videosorveglianza.