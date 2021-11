Nuova ambulanza per il presidio sanitario di Raffadali

Il nuovo mezzo dotato dei più moderni e aggiornati strumenti di primo soccorso tra i quali il ventilatore polmonare e il defibrillatore semiautomatico, è stato consegnato direttamente dal Referente di bacino (Agrigento, Caltanissetta ed Enna) del Seus, Mario Contino. Ad accogliere il nuovo mezzo, oltre all’assessore Giovanna Vinti, c’era il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro che ha manifestato tutta la sua soddisfazione.

“Era da tempo – ha dichiarato Cuffaro – che sollecitavamo la dotazione di questa nuova autoambulanza che potrà servire al meglio la nostra comunità e quelle dei paesi viciniori. Ho colto l’occasione – ha aggiunto il sindaco – per complimentarmi con i responsabili del Seus (Servizi Emergenza Urgenza Sanitari) per l’ottimo lavoro che portano quotidianamente a compimento, pur tra mille difficoltà causate soprattutto dalla pandemia”.

“Si tratta – ha concluso poi il sindaco Cuffaro – di un mezzo di tipo Msb, con l’equipaggio composto da un autista e un soccorritore, adesso mi batterò per ottenere un “MSI”, in maniera tale che ci sia all’interno dell’ambulanza anche la presenza di un infermiere specializzato per poter meglio assistere i pazienti durante il trasporto in ospedale”.