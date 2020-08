 Supermercati aperti ora: come fare la spesa fuori città

Quando si è fuori città – per vacanza o per far visita ai parenti lontani – anche fare la spesa può risultare un’operazione disorientante. Se siete alla ricerca di supermercati aperti ora, mini-minimarket in zona o negozietti bio in cui acquistare un raffinato prodotto naturale di cui non potete fare a meno, ecco una guida semplice per trovare le migliori offerte quando siete fuori città.

Fare la spesa fuori città: guida semplice

Se lo scenario che abbiamo appena descritto vi è familiare potrete trovare sicuramente utile i riferimenti che vi forniremo a breve: nel caso foste fuori città e alla ricerca di un mini market affidabile e ben fornito in cui fare la spesa, ecco un elenco utile di supermercati aperti ora.

Sebbene nessuno pensa mai ad esso in questi termini, il supermercato è in realtà per ogni famiglia un luogo sicuro e fidato. A ben pensarci, non sono quasi mai le ragioni logistiche a spingerci verso un particolare emporio: lo sono invece i prezzi in target con il bilancio domestico, i prodotti che rispettano l’etica familiare o anche la cordialità del personale, che nel tempo impariamo a conoscere.

È per questo che, durante una vacanza o un periodo fuori città, trovare un supermercato di fiducia risulta tanto difficile. Il concetto di sicurezza, scomodato qualche riga fa, è inoltre stato messo a rischio dall’ultimo anno: sono proprio i market i luoghi in cui bisogna fare attenzione.

Scopriamo quindi come fare a trovare il supermercato aperto ora giusto e quali norme rispettare per salvaguardare la sicurezza di tutti.

Scegliere il supermercato di fiducia

Non molto tempo fa un gruppo scienziati ha pubblicato uno studio condotto in riferimento ai condizionamenti che muovono l’acquisto di un prodotto. La ricerca ha rilevato che a condizionare maggiormente le scelte d’acquisto non sono quasi mai delle valutazioni logiche – come il prezzo o l’etichetta del prodotto- quanto invece lo slogan che affianca la confezione o l’aspetto. Lo stesso principio lo si può applicare alla scelta del supermarket, che come abbiamo detto prima, viene eletto come luogo fidato in base a motivazioni più o meno personali. Quando si è fuori città invece sarebbe molto meglio prediligere il supermercato in base alla fascia di prezzo, alla gamma di prodotti proposti o all’etica abbracciata dal brand o semplicemente ai supermercati aperti ora.

Norme di sicurezza nei supermercati

Il periodo che viviamo ci impone di prestare maggiore attenzione al distanziamento sociale. Per questo, prima di andare a fare la spesa, vi invitiamo a munirvi di mascherine e guanti. Muoversi nell’osservanza di tutte le norme è molto importante per la sicurezza di tutti e pertanto occorre rispettare sempre lo scorrimento della fila.

L’orario migliore per fare la spesa

Di recente, Google Maps ha stilato una guida per aiutare gli utenti a trovare l’orario e il giorno migliore da dedicare alla spesa settimanale. Con una breve ricerca sul servizio fornito da Google vi sarà possibile capire come evitare affluenza e lunghe file dandovi informazioni sui supermercati aperti ora.