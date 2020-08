Il megayacht “Alfa Nero” dove Bill Gates di solito trascorre l’estate, in rada a San Leone

L’Alfa Nero è in rada su San Leone. È uno dei megayacht più grandi e lussuosi al mondo, considerato anche uno dei più esclusivi per il suo design e le sue decorazioni.

Questa nave è comunemente scelta dal magnate fondatore di Microsoft BillGates per le sue vacanze, sebbene la sua proprietà sia attribuita all’uomo d’affari miliardario russo Andrey Guryev.

Purtroppo la nave di 82 metri, non può attraccare nell’angusto porto perchè troppo lunga ed in molti si stanno chiedendo chi c’è a bordo.

Considerato un vero gioiello della navigazione è stato costruito nel 2007 presso il cantiere specializzato Oceanco. Il suo prezzo stimato è di circa 120 milioni di euro e può essere affittato per circa 840.000 euro asettimana. Non proprio una cifra modica per un imbarcazione che ha la capacità di ospitare fino a 12 ospiti nelle sue 6 cabine VIP.

Ha anche una spettacolare piscina a poppa, una delle più grandi mai costruite su un grande yacht di lusso, in un ambiente da “beach club”, che può essere convertita in una pista da ballo di notte quando l’area è abilitata come lounge. festa scoperta.