Nel concorso di sabato 2 agosto è stato centrato un 5 con il SuperEnalotto, a Menfi, da 36.267,12 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso la tabaccheria Mistretta in via Inico 188. Come riportato da Agipronews, che segnala un’altra vincita in Sicilia nello stesso concorso, in particolare a Paternò in provincia di Catania, il “6” manca da maggio, quando a Desenzano del Garda fu centrato un premio da 35,4 milioni di euro. Per la prossima estrazione, in programma martedì 5 agosto, il jackpot sale a 34,3 milioni.

