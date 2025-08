È in arrivo una nuova ondata di caldo, alimentata da correnti nordafricane che investiranno soprattutto la Sicilia, con temperature in forte rialzo da giovedì 7 agosto. Da oggi, lunedì 4 agosto, e fino a mercoledì 6, sole e valori termici in linea con la stagione, con massime che toccheranno i 30-32°C in quasi tutta l’Isola. Ma sarà da giovedì 7 che la situazione cambierà radicalmente.

L’aria calda in arrivo dal Sahara si riverserà sul Mediterraneo, con la Sicilia tra le regioni più esposte all’ondata di calore. Secondo le proiezioni, tra venerdì e domenica si potranno raggiungere punte di 37-38°C in molte aree dell’entroterra siciliano, ma anche lungo i settori costieri si percepirà un caldo intenso e afoso. Le province di Caltanissetta, Enna e Agrigento potrebbero essere le più colpite dal picco termico.

Un sollievo temporaneo potrebbe arrivare solo nelle ore notturne, grazie a leggere brezze costiere, ma il caldo resterà protagonista almeno fino a Ferragosto.

