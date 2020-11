Supercoppa Centenario: La Fortitudo cala il poker e vola alle Final Eight

di Michele Bellavia

Una serata migliore la Fortitudo non la poteva immaginare. I biancazzurri, infatti, incassano la quarta vittoria di fila battendo la Bawer Olimpia Matera 108 a 98 e staccano il biglietto per Cento dove disputeranno le FinalEight di Coppa Italia il prossimo 13, 14 e 15 novembre.

Ma quella che potrebbe sembrare a prima vista una vittoria scontata, in realtà è stata una battaglia durissima decisa solamente dopo l’overtimegrazie ad un monumentale Alessandro Grande autore di 36 punti, 4 rimbalzi, 8 assist e 46 di valutazione; brilla anche Rotondo autore di 28 punti con 15 rimbalzi; Saccaggi e Veronesi si fermano a quota 13.

Sul versante opposto c’era una formazione di alto livello come il Matera che nella seconda parte di garaè rientrata prepotentemente in partita, salvo arrendersi all’overtime; per i lucani Ciribeni è autore di 24 punti seguito da Antrops con 23, Brunetticon 20 e Hassan 15.

Classico starting five percoach Catalani ci sono Grande, Saccaggi, Veronesi, Chiarastella eRotondo; coach Origlio risponde conBuono, Battaglia, Hassan, Brunetti e Antrops.

Ottimo impatto dei padroni di casa sul match: il primo quarto, infatti, è nettamente dominato e ha Rotondo protagonista assoluto con 10 punti già all’attivo; gli ospiti fanno fatica a trovare la via del canestro e alla prima sirena chiudono sotto (24 – 17).

Nel secondo quarto Agrigento mantiene l’inerzia del match grazie alla vena realizzativa di Grande e va negli spogliatoi avanti di 10 (49 – 39).

Al rientro sul parquet esce un’altraMatera: Panzini e Ciribeni alzano ilritmo; un implacabile Brunetti dalla lunga distanza mette a segno duetriple consecutive e gli ospiti prima impattano il match a quota 51 e poi,con i tiri liberi di Antrops, si portano avanti di 3.

La partita è completamente cambiata: le squadre si battono punto a punto con Agrigento che, sebbene in difficoltà, trova il pareggio allo scadere con un canestro di Saccaggi(66 – 66).

L’ultima frazione non è per deboli di cuore perché in attacco i lucani trovano in Brunetti il fattore decisivo e con Antrops, in campo benché gravato di quattro falli, si riportano nuovamente avanti (91 – 89).

La freddezza di Veronesi dalla lunetta riporta i biancazzurri in parità a quota 91, mentre sul fronte avversario, Ciribeni fallisce allo scadere il canestro della vittoria.

All’overtime tuttavia Agrigento è implacabile: Grande e Rotondo sono infallibili e spengono ogni velleità degli ospiti che issano bandiera bianca.