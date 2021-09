Supercoppa, Agrigento – Virtus Ragusa si gioca giovedì

I prossimi appuntamenti in Supercoppa del club biancazzurro sono in programma tra le mura amiche del PalaMoncada: giovedì 16 settembre nella sfida con la Virtus Ragusa uscita vincente dalla partita con la Viola Reggio Calabria. Palla a due alle 20,30. In caso di vittoria, Agrigento tornerà in campo domenica 19 settembre, nell’ultimo match della fase di qualificazione del giorno E. Agrigento nella sfida di domenica ha battuto la Fidelia Torrenova guadagnandosi l’accesso alla semifinale della prima fase della Supercoppa di categoria. Sarà Lignano Sabbiadoro ad ospitare la Final Eight di #SupercoppaLNP 2021 in #SerieA2 e #SerieB! Appuntamento dal 24 al 26 settembre.