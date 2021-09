Diffonde foto hard dell’ex fidanzata: chiesto processo per 32enne

Il pubblico ministero Sara Varazi ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di A.C., trentaduenne, di Cattolica Eraclea, con l’accusa di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti. Si tratta del primo caso, di Revenge porn, in provincia di Agrigento, che approda in aula per il processo, a poco più di un anno e mezzo dall’entrata in vigore della legge.

Il difensore dell’imputato, l’avvocato Salvatore Pennica, ha chiesto il giudizio abbreviato, e il Gup del Tribunale di Agrigento, Luisa Turco lo ha ammesso al rito alternativo, rinviando l’udienza al 6 dicembre per la requisitoria, arringa difensiva e sentenza.

Il giovane è stato denunciato dall’ex fidanzata che sostiene che l’uomo ha diffuso immagini, e altro materiale dal contenuto hot, che farebbe riferimento alla loro precedente relazione sentimentale. A.C., peraltro, nelle scorse settimane è stato arrestato, dopo una lite con gli impiegati del Comune, scaraventando dalla finestra alcuni arredi.