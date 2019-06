Yacht di lusso alla Scala dei Turchi, Barbera: servono approdi adeguati

Ancora uno yacht di lusso nelle acque agrigentine. C’è molta curiosità riguardo a chi siano gli ospiti a bordo di quello avvistato di rada alla Scala dei Turchi. Di sicuro la costa della città dei templi ha un forte richiamo per questo tipo di turismo. Lo skipper Andrea Barbera che di esperienza nautica ne ha accumulata parecchia, non ha dubbi. Ecco la sua idea :



Siamo ultimi ma non per questo dobbiamo esserlo per sempre. Grazie all’influenza del Resort Verdura di Sciacca, e la fama ormai internazionale della Scala dei Turchi – dice Barbera – il tratto di mare di fronte casa nostra è interessato negli ultimi anni dal transito di imbarcazioni e yacht di lusso.

Se questi prestigiosi armatori trovassero in zona un approdo adeguato ai loro standard si fermerebbero volentieri, approfittando per visitare la Valle e la città se fosse presentabile, il nostro porticciolo allora, potrebbe diventare metà e punto di riferimento nella zona, in quanto l’unico definito tra virgolette “Turistico”.

Per approdo adeguato intendo, pulizia, decoro, quiete, sicurezza, lavanderie, bar e ristoranti con personale multilingue, navette di collegamento per la Valle e la città, shop e negozi di ogni genere dove poter spendere.

Questo potrebbe essere il punto di partenza per il rilancio a medio e lungo termine della borgata di San Leone, se vogliamo girare la chiave e accendere finalmente i nostri motori. Il porto – conclude – deve essere l’elemento trainante per tutta l’economia locale, la piazza pubblica, un luogo per eventi culturali, sportivi ed enogastronomici.