Super Coppa, la sfida tra Agrigento e Ragusa è stata rinviata

La Virtus Kleb Ragusa ha diffuso una nota stampa: a seguito dei controlli sierologici effettuati dalla Società, due atleti sono risultati al test per il dosaggio degli anticorpi totali anti SARS-CoV-2 avendo riscontrato le IGG positive e le IGM negative essendo però a tutti gli effetti asintomatici. Nel pieno rispetto delle normative vigenti sono state avvisate le autorità sanitarie locali per eseguire i tamponi naso-faringeo e siamo in attesa della loro esecuzione. Per cui, in accordo con la Lega Nazionale Pallacanestro, la FIP e la Fortitudo Agrigento, si è deciso di procedere con lo spostamento della partita di Super Coppa Centenario in programma per domani a mercoledì 14 ottobre alle 20.30. In via cautelativa tutti gli altri atleti e lo staff saranno sottoposti a tampone. Ulteriori comunicazioni verranno fornite direttamente dalla società.