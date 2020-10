Ballottaggio, si infiamma il dibattito

Si infiamma la campagna elettorale ad Agrigento, in vista del ballottaggio fra l’uscente Lillo Firetto e lo sfidante Franco Micciché.

La nota stampa del candidato sindaco Calogero Firetto:

“A seguito di testi come quelli oggi diffusi dall’avvocato Giuseppe Arnone, e da altri soggetti – dice in una nota Lillo Firetto – tramite i miei legali avevo denunciato il ‘pericolo di un interessato inquinamento della campagna elettorale, attraverso false informazioni. Preciso che le accuse che mi vengono strumentalmente mosse sono già state considerate, nell’ambito di appositi procedimenti, totalmente infondate dall’autorità giudiziaria. A carico di chi ha diffuso simili infondate accuse già pendono procedimenti penali per gravi reati come diffamazione e stalking. Non posso non denunciare, che dall’inizio della campagna elettorale, plurime sono state le iniziative finalizzate a ledere la mia persona, – aggiunge Firetto – con il chiaro intento di dirottare voti verso altri candidati. Questo appare inaccettabile, poiché mina in radice la democrazia e la libertà di ogni elettore. Ciascuno ha diritto di decidere senza essere condizionato da falsità”.

Sulla questione interviene il candidato sindaco Franco Miccichè che a sua volta ha diffuso una nota stampa:

“Apprendo – dice Miccichè – con mio grande disappunto di attacchi mediatici nei confronti del mio competitor da parte di miei sostenitori o presunti tali. Ho già avuto modo di dire e scrivere che io auspico una competizione corretta e leale. Capisco la reazione alle illazioni e alle contumelie che anch’io ricevo ogni giorno dai fan del mio avversario, ma questo non può giustificare reazioni scomposte e oltraggiose da parte dei miei sostenitori. Io non lo faccio e mai lo farò. Per questo li invito a mantenersi entro il limite del vivere civile e mi dissocio sin da adesso da quanti, nella foga di una campagna elettorale sui generis, si dovessero lanciare in azioni o affermazioni diverse dal mio modo di essere e di agire”.

Si torna alle urne quindi domenica 18 e lunedì 19 ottobre.