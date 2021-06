Sup & Yoga in spiaggia, teatro, cultura e Trekking: Ecco l’elenco dei prossimi eventi in provincia di Agrigento

Sup, Yoga, teatro, cultura e Trekking: Ecco l’elenco dei prossimi eventi in provincia di Agrigento in collaborazione con https://www.facebook.com/Visitagrigento.it/

Eventi in vetrina:

10 Luglio: Trekking al tramonto sulle orme degli alleati nello sbarco in Sicilia, Licata.

https://www.facebook.com/Visitagrigento.it/

24 Giugno: Live Music, Gravità zero, Oceanomare San Leone, Agrigento.

https://fb.me/e/2v9PHBBOJ

25 Giugno: Cavalleria Rusticana e Pagliacci, in streaming dall’Arena di Verona, Teatro della Valle dei Templi, Agrigento

https://www.facebook.com/120940127932496/posts/4839770946049367/

26/28 Giugno: Teatro, Si alzi il sipario, Quignones Casa Vinicola – Licata.

https://fb.me/e/k3sWnYzJU

26/30 Giugno: Visita guidata, Costruire i Templi della Via Sacra, Valle dei Templi, Agrigento.

https://fb.me/e/HBCRHS5v

26/30 Giugno: Visita guidata, Percorsi sotterranei della Valle dei Templi, Agrigento.

https://fb.me/e/1x6NhIFPl

27 Giugno: Sup & Yoga, Realmonte, Spiaggia di Giallonardo.

https://fb.me/SUP & YOGA – Welcome to Paradise

27 Giugno: I Santuari della Rupe Atenea, Agrigento.

https://fb.me/e/1qIJ2QZyP

27 Giugno: Trekking, Riserva naturale Foce del fiume Platani, Ribera.

https://fb.me/e/FafBwBvT

27 Giugno: Trekking, Camminata tra i sentieri della Serra di Furore, Naro.

https://fb.me/e/12wFtGgrY

28 Giugno/4 Luglio: 5° Master di scrittura, Le parole della pandemia, Teatro Pirandello – Agrigento.

https://www.facebook.com/stradadegliscrittori/

3 Luglio: Visita guidata alla Casa/Museo del Beato Giudice Rosario Livatino, Canicattì.

https://fb.me/e/1yOj1OOHn

3 Luglio: Passeggiata e rievocazione “I Fenici e la porpora”, Capo Bianco – Riserva del Fiume Platani, Cattolica Eraclea.

https://fb.me/e/JS6EYN3y

4 Luglio: Il Risveglio di Persefone, Realmonte.

https://fb.me/e/1gFqsOGkL

15/17 Luglio: Festival del Cinema Archeologico, Valle dei Templi, Agrigento.

https://www.parcovalledeitempli.it/events/unestate-mitica-alla-valle-dei-templi/

15/18 Luglio: Campionato Italiano Vela Platu 25, Sciacca.

https://www.facebook.com/legasciacca/

18 Luglio: Trekking, Sulle sponde dell’antico Ypsas, Agrigento.

https://fb.me/e/2jMqzWx5F

22/25 Luglio: SicilyMovie, Festival del Cinema di Agrigento, Valle dei Templi.

https://www.facebook.com/sicilymovie21

28 Luglio: Live Music, Mogol in Emozioni, viaggio nella musica di Mogol e Battisti, Valle dei Templi – Agrigento.

https://fb.me/e/4YjX5cf1K

29 Luglio/1 Agosto: Arcosoli Jazz Festival, Valle dei Templi, Agrigento.

https://www.parcovalledeitempli.it/events/unestate-mitica-alla-valle-dei-templi/

30 Luglio: Live Music, Miracle, Italian Queen Tribute, Teatro Andromeda – Santo Stefano Quisquina.

https://fb.me/e/CqaOv253

31 Luglio: Live Music, Inside out, Pink Floyd Tribute, Teatro Andromeda – Santo Stefano Quisquina.

https://fb.me/e/2lQd4Y1lf

5/8 Agosto: Festivalle 2021, Valle dei Templi – Agrigento.

https://fb.me/e/DLsTqB5v

18 Agosto: Ellenic Music Festival, Valle dei Templi, Agrigento

https://fb.me/e/2gskhT0yH

10 Ottobre: XVII Mezza maratona della Concordia, Agrigento.

https://www.facebook.com/Mezza.Maratona.della.Concordia/

31 Ottobre: Sicily International Triathlon, Sciacca.

https://www.facebook.com/SicilyInternationalTriathlon/

Ogni prima Domenica di ogni mese: Ingresso gratuito alla Valle dei Templi, Museo Archeologico di Agrigento, Casa Natale Luigi Pirandello, Area archeologica di Eraclea Minoa.

MOMENTANEAMENTE SOSPESO

