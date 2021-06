Ospedale di Agrigento è una discarica a cielo aperto. Pullara: ahimè nulla è cambiato

“Persiste la situazione di degrado dentro l’ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento diventato oramai una discarica a cielo aperto. Cumuli di rifiuti che riguardano, non soltanto materiale sanitario o proveniente dagli uffici dell’azienda sanitaria ma anche rifiuti solidi urbani, continuano a fare bella mostra di se in barba ai controlli. Una situazione vergognosa e intollerabile. Si intervenga immediatamente “

E’ il commento del deputato regionale l’On. Carmelo Pullara vice presidente Commissione Sanita’ all’Ars .

“Nonostante le mie reiterate segnalazioni e i miei numerosi interventi sulla questione-scrive Pullara- ahimè nulla ad oggi è cambiato . Sono vergognose le immagini che vengono pubblicate sui social che immortalano un vero e proprio muro di rifiuti all’interno dell’ospedale agrigentino. E’ da mesi che scrivo e segnalo con forza le inefficienze della direzione aziendale dell’Asp di Agrigento che ancora una volta mostra tutta la sua incapacità e inettitudine . All’ Asp di Agrigento tutto è consentito nel segno dell’impunità più assoluta.

Uno dei tanti punti, che corrispondono ad altrettante criticità , all’ordine del giorno per i quali doveva essere audito in Commissione Sanità martedì scorso, poi rimandata ,-aggiunge Pullara- su richiesta dello stesso Zappia commissario dell’Asp di Agrigento, riguardava proprio l’argomento sulla discarica a cielo aperto nell’area dell’ospedale di Agrigento. Un caso? Credo proprio di no.

Invito gli organi preposti-conclude Pullara- a prendere atto della situazione e di porre in essere ogni iniziativa utile a garantire il rispetto delle procedure per la raccolta dei rifiuti perché ci troviamo di fronte ad una vera e propria emergenza sanitaria. Vigilerò e durante l’audizione in commissione chiederò i motivi di quanto sta accadendo, le responsabilità, invitando la direzione aziendale di risolvere definitivamente il problema.”