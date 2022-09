“Sulla strada della legalità” in ricordo di Padre Puglisi e del Giudice Livatino

Si terrà sabato 17 settembre, alle 17:30, nel giardino Porta di Ponte di Agrigento, l’evento commemorativo “Sulla strada della legalità” in ricordo di Padre Pino Puglisi e del Giudice Rosario Livatino, assassinati dalla mafia. Due uomini dai grandissimi valori etici, accomunati dalla fede viva, uniti anche dal barbaro assassinio che ha finito con il trasformare la loro morte in un atto di vita, ponendosi come significativi esempi di estremo sacrificio in difesa della legalità e della cultura antimafiosa. L’evento è organizzato dall’Associazione Emanuela Loi di Agrigento e dal Silp Cigl di Agrigento.