Forza Italia, aderisce il consigliere comunale di Ribera Pietro Siragusa

Il consigliere comunale di Ribera, Pietro Siragusa, ha aderito a Forza Italia. “Dopo un’attenta, meditata e ponderata riflessione – afferma – ho deciso, congiuntamente a tanti amici che supportano la mia attività politica, di aderire a Forza Italia. Lontana da dinamiche populistiche di altri partiti e movimenti, Forza Italia rappresenta oggi una formazione politica garantista, centrista ed europeista, vicina alla gente e al territorio, e unica in grado di aggregare, concordemente e in armonia, i moderati, i liberali e coloro che come me hanno radici cristiano – democratiche”. Siragusa aggiunge: “Ai numerosissimi elettori, che col loro suffragio hanno contribuito alla mia elezione, garantisco che il mio impegno in consiglio comunale continuerà con maggiore vigore e determinazione, considerate le prossime sfide che attendono la nostra città nel prossimo triennio”. Apprezzamento a seguito dell’adesione del consigliere comunale di Ribera, Pietro Siragusa, esprimono il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, il commissario provinciale, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, e l’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto, che augurano al consigliere un ottimo e proficuo lavoro, fiduciosi nell’impegno da sempre testimoniato nel corso della sua attività amministrativa a Ribera.