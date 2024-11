Successo travolgente al Teatro Pirandello per la Prima Nazionale de “La Strana Coppia”

Avevano promesso tante risate e ci sono riusciti alla grande Gianluca Guidi e Gianpiero Ingrassia. Due grandi dello spettacolo che il Teatro Pirandello con il direttore artistico Francesco Bellomo ha avuto la felice idea di inserirli in cartellone. Un’ottima idea che per due serate, sabato e domenica, ha visto il pienone. La Strana Coppia racconta di due personaggi entrambi divorziati che decidono di vivere insieme in un grattacielo di New York dove si vedono tutti i giorni con degli amici per il poker perché come dicono alla fine i protagonisti i matrimoni vanno e vengono ma la partita a poker è come lo show e deve continuare. La Strana Coppia, una convivenza difficile fatta di tantissimi spunti divertenti. Una versione teatrale di grande successo apprezzata dal pubblico agrigentino. Cosa dire in particolare di Gianpiero Ingrassia? Anzitutto la grande somiglianza con papà Ciccio. Ci sono nella commedia diverse gags in cui Gianpiero sembra proprio Ciccio. Chi non ricorda Ciccio Ingrassia quando in scena cambiava aspetto. “Grazie a Franco e Ciccio – ha detto Gianpiero in un’intervista – mi sono innamorato di questo mestiere”. Una coppia, Franco e Ciccio che sono stati l’orgoglio della Sicilia. Adesso c’è lui, un grande figlio d’arte con un altro grande figlio d’arte, Gianluca Guidi ai quali il pubblico non ha risparmiato applausi. (Eugenio Cairone)

