25 novembre: una serata di riflessione con il film “La bambina segreta” per la Giornata Internazionale contro la violenza di genere

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, il 25 novembre, rinnoviamo il nostro impegno nella prevenzione e nel contrasto a questa piaga sociale. La violenza di genere, spesso amplificata durante i conflitti, rappresenta l’estrema espressione di un sistema patriarcale che esercita potere e controllo, colpendo principalmente le donne. Un fenomeno drammatico che non può lasciarci indifferenti.

Per sensibilizzare e riflettere su questo tema, Belushi/ARCI e Amnesty International Agrigento propongono la proiezione del film “La bambina segreta” del regista Ali Asgari. L’opera offre uno sguardo toccante e intenso sulla condizione femminile in Iran, un tema quanto mai attuale e significativo.

📅 Lunedì 25 novembre

🕢 Ore 19:30

📍 Spazio Temenos, Agrigento

(Ingresso libero)

L’evento è realizzato in collaborazione con:

Centro Culturale Pier Paolo Pasolini

Immagina Coworking

UCCA

ARCI Nazionale

Amnesty International Gruppo 283 Agrigento

ARCI Sicilia

Spazio Temenos

