Naro, 16 ottobre 2023 – La cittadina siciliana di Naro ha vissuto un incredibile boom di visitatori durante la XII edizione delle Giornate Fai d’Autunno. Nel corso del weekend, un’enorme folla si è riversata nelle strade per scoprire e riscoprire i tesori culturali di questa affascinante località, conosciuta anche come la “Fulgentissima” Naro. L’entusiasmo dei visitatori è stato palpabile, con numerosi scatti social e un profondo senso di ammirazione per la bellezza monumentale di Naro.

Il Castello dei Chiaramonte è stato indubbiamente il bene più visitato, seguito da luoghi sacri e culturali come la Chiesa di Santa Caterina D’Alessandria, la Chiesa di San Francesco, la Santa Maria Santissima Annunziata, il Santuario di San Calogero e la Biblioteca Comunale. Queste visite sono state guidate con cura dai Delegati e dai volontari del Fondo Ambiente Italiano (FAI), nonché dagli “Apprendisti Ciceroni” dell’I.T.C. “Federico II” e della Sezione Associata dell’IIS “G. Galilei” di Canicattì.

Il Capo Delegazione FAI Agrigento, Giuseppe Taibi, ha dichiarato: “Sono stati due giorni di festa, divertimento e crescita personale. Ringrazio tutti i volontari, il mondo della scuola, gli Apprendisti Ciceroni, il direttore dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Curia Arcivescovile, don Giuseppe Pontillo, la sindaca di Naro, Maria Grazia Brandara, il corpo della Polizia Municipale, la Protezione Civile e tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria celebrazione, dedicando il fine settimana alla scoperta e alla riscoperta del nostro ricco patrimonio storico, artistico e naturale.”

Ruben Russo, Capo del gruppo FAI Giovani, ha elogiato l’evento come un’eccezionale opportunità di conoscenza e arricchimento, in grado di sorprendere e affascinare sempre più cittadini. “Il bilancio è estremamente positivo, con Naro che è stata invasa da turisti e visitatori provenienti da tutta la Sicilia. Gli abitanti del luogo sono rimasti piacevolmente sorpresi dall’entusiasmo e dall’interesse mostrati dalla gente. È stato meraviglioso vedere le strade affollate di persone che esploravano le vie e le piazze spostandosi da un luogo all’altro. Sicuramente, abbiamo lasciato un segno in questa città,” ha concluso Russo.

Le Giornate FAI d’Autunno a Naro si sono rivelate un grande successo e hanno dimostrato quanto il patrimonio culturale possa unire e ispirare le comunità. Ora, l’appuntamento è per le prossime Giornate FAI di Primavera, un’occasione ulteriore per esplorare e apprezzare il patrimonio straordinario di questa incantevole città.