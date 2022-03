Successo per la Prima tappa Circuito Under Padel Fit al Tennis Club Città dei Templi (VIDEO)

Prima tappa Circuito Under Padel Fit al Tennis Club Città dei Templi. 90 iscritti, 4 categorie (under 12, 14, 16, 18), 52 match giocati, 5 atleti della Nazionale Italiana Juniores 2021, 7 atleti provenienti dal Lazio e dalla Puglia… sono questi i numeri del più grande torneo giovanile di Padel svolto in Italia. Felice ed orgoglioso di aver ospitato questo primo torneo giovanile al Tennis Club Città dei Templi, ci dice il Presidente Alessandro Platania: è solo l’inizio di un percorso di promozione e propaganda tra i giovani tesserati FIT che vedrà altri tornei con numeri sempre in crescita. Un ringraziamento al Club Athena Padel per aver dato la disponibilità della sua struttura. Organizzazione perfetta con la presenza costante del Consigliere Regionale addetto al settore Padel della FIT Adriano Sammatrice, di Fiama Capitani che ha curato tutte le attività. Grande risposta di pubblico che ha gradito lo spettacolo offerto dai giovani talenti. Prossima tappa prevista a metà Marzo allo Sport Village di Caltanissetta.