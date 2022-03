Si asfalta viale Leonardo Sciascia, senso unico dal 3 marzo

Si asfalta viale Leonardo Sciascia, al villaggio Mosè di Agrigento e dal prossimo 3 marzo, il comune, con apposita ordinanza, ha disposto il senso unico. Una ripavimentazione necessaria, il tratto viario sarà interessato al transito della carovana della terza tappa del giro ciclistico di Sicilia in programma il prossimo 14 aprile. “Per consentire lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione stradale, lavori che saranno eseguiti da un’impresa di Casteltermini- si legge nell’ordinanza- e dopo il sopralluogo effettuato lo scorso 24 febbraio, insieme a funzionari del Genio Civile di Agrigento, si ritiene opportuno istituire in viale Sciascia il senso unico con direzione di marcia dall’incrocio con via dei Fiumi (altezza Oratorio Vullo) fino al km. 192-VII della SS. 115 (inizio tratto Anas) a decorrere dal prossimo 3 marzo e fino a cessato bisogno, con l’ausilio ,se necessario, anche dei semafori di cantiere. Fanno eccezione i mezzi delle Forze di Polizia e Soccorso che potranno transitare in entrambi i sensi di marcia, limitando però la velocità”.