Trionfa a Roma la pièce teatrale che rivela i segreti del Vaticano attraverso un secolo di storia.

L’entusiasmo dei romani non ha deluso le aspettative: “Quasi Papa”, la pièce teatrale scritta da Andrea Cirino e Moreno Burattini, ha ricevuto un caloroso apprezzamento anche nella capitale. Dopo il debutto trionfale al Teatro Pirandello di Agrigento, gremito di studenti delle scuole, lo spettacolo ha conquistato il pubblico romano domenica 17, con una rappresentazione emozionante al Teatro San Giovanni Crisostomo alle ore 17:30.

La trama, avvincente dall’inizio alla fine, affronta tematiche profonde come la fede, la Shoah, gli intrighi all’interno del Vaticano e i Conclavi, narrando cento anni di storia attraverso i veri nomi dei Papi, da Papa Roncalli fino a Giovanni Paolo II. Uno spettacolo che non solo intriga ma offre anche uno sguardo sulle tentazioni che accompagnano il percorso verso il Pontificato, come dimostrato dal giovane Andrea e la sua relazione con Matilde a Trinità dei Monti.

L’adattamento teatrale, diretto con maestria da Valentina Ghetti, ha visto anche la partecipazione di Andrea Cirino in sala. Tra gli interpreti che hanno dato vita alla commedia, spiccano i nomi di Roberto Maria Iannone, Marco Giustini, Marco Delle Fratte, Antonio Coppola, Luigi Di Mayo e Sofia Fici.

Andrea Cirino, ex politico convertitosi alla scrittura, ha espresso grande soddisfazione, sottolineando come momenti come quello vissuto al Teatro San Giovanni Crisostomo siano gratificanti.