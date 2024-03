La deputata Giovanna Iacono del PD denuncia l’inerzia del governo di fronte alla crisi delle emittenti locali.

“Mentre il governo continua a ignorare il problema, l’informazione locale continua a morire”. Ad intervenire in una nota è la deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono in merito alla notizia, diffusa in questi giorni, dello stop alle trasmissioni per le tv locali. “Nell’aprile del 2023 con una interrogazione, della quale sono prima firmataria, avevamo chiesto in favore delle tv locali una maggiore attenzione, rivedendo le attuali normative in tema di contributi e di attribuzione dei punteggi – spiega Iacono . Nulla è stato fatto, e nessuna risposta è giunta dal governo, nè ai nostri interrogativi, nè alle legittime richieste della categoria. La conseguenza è che le tv locali, insostituibile presidio di democrazia e di informazione sul territorio, continuano a dover sospendere le trasmissioni. Tre solo nella mia provincia in questi giorni quelle che sono state oscurate, mentre giorni fa, per problemi di natura economica, aveva chiuso anche Tele Radio Sciacca. A tutti loro – conclude Iacono – va la mia vicinanza”.