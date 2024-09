Un weekend di grande sport al PalaCatania, dove si è svolta la tappa italiana internazionale di ju jitsu brasiliano, con due eventi di rilievo: gli “Internazionali d’Italia e del Mediterraneo” e l’“AJP International Tour”. Organizzate dalla Dai-ki Dojo, le competizioni hanno visto la partecipazione di 40 team provenienti da tutto il mondo.

Tra i protagonisti, la Grace Barra APD Sole del Sud di Agrigento, guidata dal Maestro Alessio Rizzo, che ha conquistato il sesto posto nella classifica generale. Una prestazione eccellente per il team agrigentino, con i suoi atleti che hanno brillato sul tatami.

Teresa Parlato ha dominato con due medaglie d’oro (gi e no gi), Salvo Lazzara ha conquistato un oro (no gi) e un argento (gi), mentre Alessia Lasala ha portato a casa un oro (no gi) e un argento (gi). Simone Iandolino, Anthony Sciumé, Ginevra Gravano e Giuseppe Roncade hanno tutti ottenuto l’oro nelle loro rispettive categorie (gi), mentre Giovanni Miceli ha vinto la sua prima lotta ma è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio.

Ottime anche le performance di Carmelo Presti, Luca Militello, Roberto Turone e Andrea Zicari, che, nonostante fossero alla loro prima esperienza, hanno dato filo da torcere agli avversari.

Grande soddisfazione per il Maestro Alessio Rizzo e per il presidente Rizzo Calogero, che hanno visto i loro atleti emergere in una competizione di alto livello. Anthony Sciume’ è seguito dal medico sportivo dott Giancarlo Pancucci.