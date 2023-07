L’ammirazione per il simulacro di San Calogero è stata palpabile durante la diretta, regalando momenti di commozione e solennità. VIDEO

L’ evento tanto atteso realizzato da AgrigentoOggi, in collaborazione con l’Associazione i Tammura di Girgenti e Sciabica Service, è stato un trionfo di emozioni e partecipazione. Grazie alla conduzione del giornalista Domenico Vecchio, direttore di AgrigentoOggi, il popolo del web ha vissuto in tempo reale l’entrata del prezioso simulacro di San Calogero nel santuario.

La diretta, trasmessa sulla pagina Facebook di AgrigentoOggi, ha permesso a tutti di partecipare a questa festa religiosa speciale, che rappresenta un momento di grande importanza per la nostra comunità. Il commento di don Calogero Lo Bello ha accompagnato i telespettatori nel profondo significato di questa festa, trasmettendo un messaggio di fede e unione. I numerosi fan collegati da ogni parte del globo sono stati condotti in un viaggio affascinante, immergendosi nella spiritualità e nella devozione che circondano questo evento unico. Inoltre, attraverso uno schermo gigante installato in piazzetta San Calogero, attraverso le immagini di AgrigentoOggi , la gente posizionata un po’ più distante, ha potuto assistere allo spettacolo dei tammurinara e all’entrata del simulacro.

È stata un’occasione imperdibile per celebrare la bellezza delle tradizioni locali e l’importanza della nostra comunità. Invitiamo tutti a condividere il momento straordinario con i propri cari e amici, diffondendo la gioia e l’emozione vissute durante la meravigliosa festa.

Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno reso possibile la diretta notturna di San Calogero, dimostrando ancora una volta la forza e la partecipazione della nostra comunità. Torneremo domenica prossima sempre alle 23,30. Non vediamo l’ora di vivere insieme altri momenti di valore e di condivisione.