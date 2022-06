Successo della mostra “Dallo sbarco in Sicilia alla Repubblica”

Si è chiusa domenica scorsa 5 giugno, con grande successo di visitatori, la mostra dal titolo: “Dallo sbarco in Sicilia alla Repubblica”.

Allestita al palazzo del Governo di Agrigento, la mostra è stata curata dell’associazione Husky 1943, del museo della Memoria-Sicilia 1943 e dell’associazione Bersaglieri, con la collaborazione del Libero consorzio dei Comuni di Agrigento, delle Forze Armate e di Polizia e della Croce Rossa Italiana. un evento straordinario, coordinato dal prof. Aldo Di Benedetto, che ha permesso ai numerosi visitatori di approfondire il periodo, all’indomani dell’armistizio di Cassibile, che ha cambiato le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Il pubblico ha apprezzato gli oggetti in mostra: le divise storiche risalenti al periodo dello sbarco degli Alleati nelle coste siciliane e, più in generale, i cimeli storico-militari e armi. Un plauso all’Associazione Bersaglieri di Agrigento, presieduta dal bersagliere tenennte . Andrea De Castro, per l’eleganza e lo stile con i quali hanno condotto il servizio di vigilanza nelle sale storiche della Prefettura.