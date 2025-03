Grandissimo successo alla prima edizione della maxi torta cannolo realizzata con più di 2.000 cannoli e 60 kg. di ricotta fresca per la festa di San Giuseppe ad Agrigento. Il dolce è stato progettato e realizzato dal noto pastry Chef Giovanni mangione in collaborazione con il figlio Gabriele Mangione, Salvatore Formica, Fabrizio Alaimo e Gabriele Guagliardo alla fine della Santa Messa. Centinaia le persone in fila per degustare i cannoli ripieni con ricotta fresca di Santo Stefano. Presente anche l’Arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano.

