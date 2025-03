I comuni siciliani oggi commissariati andranno al voto domenica 25 e lunedì 26 maggio. Gli eventuali ballottaggi sono previsti per l’8 giugno e il 9 giugno. Le date sono state decise dalla Giunta Regionale, questa mattina, su proposta dell’assessore alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Andrea Messina. I comuni chiamati al voto sono 9 in tutta l’isola. In provincia di Agrigento l’unico è Realmonte, dopo la sfiducia al sindaco Sabrina Lattuca avvenuta appena pochi giorni fa.

