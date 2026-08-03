Grande successo al Teatro dell’Efebo de “Il Vitalizio” che ha inaugurato ieri sera la Settimana Pirandelliana. Una commedia portata in scena dall’Associazione Città Teatro di Catania con protagonista un mattatore del calibro di Angelo Tosto nel ruolo di Marabito e un cast all’altezza del progetto elaborato a suo tempo da Andrea Camilleri e tratto dall’omonima novella di Luigi Pirandello. Teatro praticamente esaurito in ogni ordine di posti nonostante l’afa opprimente, a confermare la bontà delle scelte effettuate in questa stagione dal Libero Consorzio e il richiamo di una manifestazione per troppi anni assente dalla città di Pirandello.

“E’ stata per me una grande emozione recitare in questo meraviglioso teatro” ha detto Angelo Tosto “per di più riproponendo un personaggio al quale sono affezionato e che ho portato in scena tante volte”.

Nell’eccellente cast del “Vitalizio” anche due attori agrigentini, Paolo Di Noto nei panni del Notaio Zagara e Rosa Maria Montalbano nei panni de La Malanotte. Grande attesa anche per il terzo ed ultimo appuntamento con il ciclo di spettacoli dedicato al Teatro Classico e del Mito. Domani, martedì 4 agosto alle ore 21:00 al Giardino Botanico sarà la volta de “Le Supplici”, tragedia di Eschilo che ritorna con l’adattamento firmato da Moni Ovadia, Mario Incudine e Kaballà dopo dieci anni dalla prima fortunatissima messa in scena al teatro greco di Siracusa.

Un progetto rinnovato e arricchito che promette di riportare il pubblico al centro di un’esperienza teatrale intensa e coinvolgente, capace di fondere la tradizione classica con elementi contemporanei. Un’operazione proposta in siciliano e greco moderno, che mette al centro della tragedia eschilea gli archetipi musicali ancestrali. “Tutta la messa in scena – precisa Mario Incudine, autore delle musiche “è permeata dal sentimento popolare che affonda le radici nei canti devozionali del popolo siciliano per i nostri santi. L’opera di Eschilo, interamente cantata, diventa un’opera popolare e di grande impatto scenico, oltre che di grande rilevanza culturale. E nella nostra lingua siciliana c’è tutta la nostra cultura classica, quella greca e quella latina”.

Di altissimo livello il cast, con Federica Luna Vincenti (la Prima Corifea), Giovanni Calcagno (l’Araldo degli Egizi), Paride Benassai (Danao), Alessandra Salamida, Anita Vitale, Valentina Corrao, Maddalena Serratore, Zoe Laudani, Elisa Zucchetti, Valentina Elia, Alice Canzonieri e Federica Gurrieri. Un appuntamento da non perdere. “Anche questo spettacolo conferma l’altissimo livello culturale ed artistico delle nostre scelte per la stagione 2026 del nostro Teatro dell’Efebo” afferma il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino “una ulteriore attrazione per gli amanti del teatro classico e di quanti desiderano assistere ad una rappresentazione che unisce la tradizione classica con quella popolare”. I biglietti possono essere acquistati direttamente su www.giardinoefebo.it o al Box Office di Via Imera, tel. 20500.

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