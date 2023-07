Grande successo per la prima edizione di “Sicilian Pole Dance Awards”, l’evento sportivo che si è svolto sul lungomare Cristoforo Colombo in occasione della centenaria “Sagra del mare – Festa di San Pietro



Una manifestazione organizzata dal settore Pole Dance/Sport del Comitato Provinciale Asi Agrigento in collaborazione con l’associazione “La Excelencia” di Sciacca.

La Pole Dance è una disciplina che sta attirando l’attenzione un po’ ovunque e vanta tantissimi praticanti in ogni parte d’Italia. Sul palco allestito nell’area portuale sono saliti alcuni dei migliori siciliani che in questi anni si sono distinti a livello nazionale ed internazionale.

Sono stati grandi protagonisti dello spettacolo sportivo Alice Lombardo, che era anche madrina della manifestazione, Carola Maccarrone, Toty Di Stefano, Maria Anfuso, Iside Cordovana, Milena Allegra ed i piccoli allievi della “La Excelencia” Sciacca.

Tutti hanno incantato il numeroso pubblico presente con le loro spettacolari esibizioni. Soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento hanno espresso Mario Cucchiara, presidente del Comitato Provinciale ASI di Agrigento, che per l’occasione ha annunciato il nuovo progetto del Settore Pole Dance/Sport; Lia Vitrano, responsabile regionale ASI del settore pole dance /Sport, che ha curato l’organizzazione dell’evento e parlato dei prossimi obiettivi per creare una realtà ASI in tutta la Sicilia; e Roberto Giglio, Presidente de “ La Excelencia “, che visto il successo ha dato appuntamento alla seconda edizione del “Sicilian Pole Dance Awards” .

Nadia Noto, vice presidente regionale Asi, ha evidenziato l’impegno e il supporto del comitato regionale nel diffondere questa affascinate disciplina insieme a tutti comitati provinciali della regione.