Spettacolo e possibile vittoria sfumata a fine gara per Maurizio Mirabile e Calogero Calderone al 21^ rally di Caltanissetta e del Vallone 2023 che a bordo dell’ammiratissima e veloce Alpine A110 RGT chiudono comunque sul podio al terzo posto assoluto e primi di classe e gruppo RGT.

Gara in continua crescita per il duo agrigentino che dopo il primo giro di prove migliorano il set-up della vettura francese e sferrano l’attacco decisivo vincendo 2 prove consecutive ( Milena e Mussomeli ) e concludendo alla fine in terza posizione assoluta per alcuni errori proprio sul finale di gara che ha fatto perdere dei secondi preziosi per poter vincere la gara.

“ Si, dispiace per alcuni piccoli errori commessi che ci e’ costata la vittoria assoluta del rally – dice Mirabile – è stata dura perché eravamo in lotta fino all’ultima prova e solo davvero qualche errore non ci permesso di poter vincere. Ma siamo comunque contentissimi perché oggi abbiamo fatto una bellissima gara e la nostra Alpine A110 ci ha fatto divertire ed infiammare il pubblico che ha potuto ammirare il potenziale della nostra vettura a trazione posteriore nonostante le strade scivolose e gli avversarsi in lotta per la vittoria tutti a 4 ruote motrici. Ringrazio i nostri fans e tutti quelli sulle prove speciali ad incitarci che non ci hanno fatto mancare il supporto a bordo strada. Con questa gara oltre a goderci il podio assoluto, abbiamo definito la nostra vittoria nella Coppa Italia 8^ zona e adesso ci aspetta solo la finale nazionale a Roma. Ringrazio Rino perché non ha sbagliato nulla ed è stato perfetto. Ringrazio i miei sponsor ( MIA – PREDIL – ARIAP – DLF – ) che mi supportano e che mi permettono di poter svolgere le mie gare, la scuderia CST e la M-SPORT che ci ha dato una vettura fantastica.

“ E’ vero, ha ragione Maurizio – afferma Calderone – ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti davvero per poco a vincere la gara assoluta, ci sta fare qualche errore perché siamo a limite e succede, però siamo comunque soddisfatti perché finalmente siamo riusciti a far conoscere il potenziale della nostra Alpine e siamo i primi in Italia a vincere delle prove speciali con una macchina RGT.”

La gara che si è articolata sul comprensorio nisseno è partita il sabato sera con la prova spettacolo dentro la città di Caltanissetta per poi spostarsi sulle zone del vallone dove le prove di Acquaviva, Milena e Mussomeli hanno fatto da scenario al pubblico appassionato che è stato numeroso nonostante le temperature torride.

La gara svoltasi in circa 70 kilometri di prove speciali ha visto trionfare Paolo Piparo e Francesco Pitruzzella su Skoda Fabia R5 e sul podio sono finiti Lombardo-Spanò e appunto Mirabile-Calderone.