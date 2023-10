Riprendono su Radio Favara 101, le conversazioni settimanali del direttore, dopo la pausa estiva, in un momento in cui si parla di scuola, di inizio dell’anno scolastico 2023-2024, che dopo alcune settimane, proprio in questi giorni, incomincia lavorare a suo pieno ritmo; come volgiamo augurare nella nostra prima conversazione di lunedì prossimo, 9 ottobre.

E, parlando di Radio-Favara, il pensiero grato non può che andare ai PP. Francescani ed in particolare, (mi sia consentito!) al compianto P. Pacifico Nicosia ofm.

Una ripresa questa della Radio RF 101, che intanto segue, immediatamente, alle recenti, riuscite manifestazioni in onore del patrono d’Italia, S. Francesco; manifestazioni , che la Comunità dei Frati francescani ha realizzato nel migliore dei modi, grazie all’illuminato e discreto servizio, di Fra Alfio Lanfranco ofm.

E possiamo davvero dire che il Convento di S. Francesco di Favara, in questi tempi, riprende con maggiore vigore e più efficace incisività, ad essere per questa Favara uno dei più importanti punti di riferimento, anche per quanto riguarda quelle nuove e più efficaci iniziative, richieste dalle nuove emergenze sociali e culturali del tessuto sociale, diverse dal passato.

E per quanto riguarda il servizio della Radio, il pensiero non può che ritornare anzitutto all’indimenticabile P. PACIFICO NICOSIA o.f.m., presbitero prudente, zelante ed illuminato, al quale proprio tanti favaresi restano nostalgicamente grati, per i tanti anni di ministero, silenziosamente esercitato a favore della Comunità favarese, anche attraverso Radio Favara 101.

Radio da lui voluta e “costruita” quale strumento di evangelizzazione e di promozione umana, in un periodo, allora, segnato da tante contrapposizioni, anche ideologiche, proprie degli anni ’70.

Tante contrapposizioni ideologiche, che, allora, con la sola presenza di P. Pacifico, (sempre in Covento con anche silenziosa, si stemperavano e ci si accorgeva, – magari senza nulla dire- che non era proprio il caso di litigare e di accapigliarsi. Pacifico di nome,… si diceva che seminava e diffondeva dovunque pace e serenità, invitando a mettere al di sopra di tutto, al di sopra anche delle idee legittimamente opinabili, il rispetto reciproco, la tolleranza, la fraternità.

P. Pacifico Nicosia ofm, unitamente in convento con P. Francesco Schifano ofm, …. con l’opera allora comunitariamente svolta, … e con l’opera che adesso deve proseguire per mezzo nostro, può risultare utile ancora ad operare. a servizio di Dio e della società, con Radio Favara 101, che a questi due Frati deve la sua esistenza.

P. Pacifico , cogliendo i segni dei tempi, – possiamo e dobbiamo dire, – ha fondato questa emittente radiofonica, – (una delle prime in Sicilia e sicuramente la prima in provincia di Agrigento)- iniziando, – (possiamo dire oggi nello spirito delle continue esortazioni di Papa Francesco) – un servizio di formazione e di informazione che ha inciso e speriamo, possa continuare ad incidere benevolmente nel tessuto sociale di questa Città e in tutto il circondario, dovunque l’emittente riesce ad arrivare, cercando di allungare il suo raggio di azione.