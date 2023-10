La polizia di Stato, nell’ambito delle direttive impartite dal questore di Agrigento Emanuele Ricifari, nell’ambito di ordinari servizi di prevenzione e controllo del territorio, ha esteso il raggio d’azione ai territori di Ribera e di Menfi, dove nelle ultime settimane erano stati segnalati episodi di micro e macro criminalità. Impegnati gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo, della Polizia Stradale di Agrigento e della Polizia Amministrativa. In particolare, sono state identificate 234 persone, di cui alcune interessate da pregiudizi penali e controllati 110 veicoli.

Detta attività, sotto il profilo della prevenzione stradale, ha consentito di elevare 25 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada e decurtare 85 punti sulle patenti di guida. I poliziotti inoltre hanno proceduto al ritiro di 3 carte di circolazione e di una patente di guida, mentre 9 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo.

Sempre sul versante della prevenzione stradale, le attività sono state nello specifico orientate anche al controllo ed alla verifica dei cosiddetti velocipedi elettrici, sottoponendone 4 sotto il vincolo del sequestro amministrativo in quanto difformi dalle specifiche di fabbrica, elevando un totale di sanzioni per un importo di 25.000 euro. Con riguardo ai controlli amministrativi, sono stati effettuati 5 accessi ispettivi ad altrettante attività commerciali, contestando 2 sanzioni per violazioni alle leggi di Pubblica sicurezza.