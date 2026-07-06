Inflitti 5 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno nei confronti dei quattro imputato finiti a processo per lo stupro di gruppo di una turista finlandese avvenuto in una casa vacanze nell’estate 2022. Il tribunale di Trapani ha condannato il campione olimpico di sollevamento pesi Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo a Parigi 2024, e tre agrigentini: Davide Lupo, 32 anni di Ribera; Claudio Tutino, 36 anni, di Cattolica Eraclea; Stefano Mongiovì, 31 anni, di Ribera.

Il pm Giulia Sbocchia, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna di tutti gli imputati a dieci anni di reclusione. La persona offesa si è costituita parte civile tramite l’avvocato Paolo Pellegrino. Al centro del procedimento le accuse di abusi che sarebbero stati commessi a Trapani su una turista finlandese conosciuta in un ristorante assieme ad altre sue connazionali.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp