Cinque persone sono rimaste feriti in un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio lungo la strada provinciale 67 nei pressi della località balneare di Torre di Gaffe in territorio di Licata. A scontrarsi una Renault Megane con a bordo il solo conducente e una Fiat 500X su cui viaggiavano quattro persone. Ad avere la peggio il conducente della Megane rimasto incastrato nell’abitacolo. Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Licata a liberare l’uomo dai rottami del mezzo. Vigili del fuoco accorsi tempestivamente nonostante impegnati in un altro intervento per un incendio di sterpaglie.

Giunti sul posto hanno operato velocemente e tranquillizzando l’automobilista l’hanno estratto e consegnato agli operatori sanitari. Nel frattempo è stato fatto arrivare l’elisoccorso per il successivo trasferimento in codice rosso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Gli altri feriti con le ambulanze sono stati trasportati al pronto soccorso del presidio ospedaliero San Giacomo d’Altopasso di Licata. Non versano in pericolo di vita. Gli agenti della polizia di Stato hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro stradale.

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