“Il governo con coerenza ha fatto sentire forte e chiara la sua voce: il Cdm ha approvato il decreto con misure di contrasto al “disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile”. Così ha dichiarato l’europarlamentare Annalisa Tardino, Commissario Regionale della Lega in Sicilia, a commento del CDM. “Fra le norme del testo- continua- particolarmente efficaci sono a nostro avviso il Daspo urbano a partire dai 14 anni e il carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola. Sono state introdotte regole chiare, più stringenti, anche per la detenzione dei minori ed e’ previsto l’arresto in flagrante anche per lo spaccio di lieve entità. Un segnale forte contro la criminalità organizzata e non, e contro le droghe. Una presa di posizione decisa da parte del governo, di lotta al crimine, che e’ perfettamente coerente alla condanna rispetto allo stupro di Caivano e a quello di Palermo, vicende drammatiche che richiedevano risposte immediate ”.