Gli studenti del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “R. Politi” di Agrigento, accompagnati dal vicepreside Salvatore Scimè, lo scorso sabato 27 gennaio, hanno assistito al cinema Concordia, in occasione della Giornata della Memoria, alla proiezione alla proiezione del film “One Life”, con interpreti principali Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter, Johnny Flynn, Jonathan Pryce e Lena Olin. L’iniziativa rientra nell’ambito del calendario di eventi per celebrare il Giorno della memoria, che si celebra il 27 gennaio in tutto il mondo per ricordare 15 milioni di persone vittime dell’Olocausto.

La pellicola racconta la storia di Nicholas Winton, un agente di borsa che nel 1938, a Londra, decide di agire dopo aver appreso della situazione critica a Praga, dove i bambini della regione dei Sudeti erano vittime delle atrocità di Hitler. Il film si basa sul libro “If It’s Not Impossible… The Life of Sir Nicholas Winton” di Barbara Winton, la figlia di quest’uomo straordinario che ha salvato la vita di 669 bambini, principalmente ebrei. La narrazione si sviluppa tra gli eventi dell’epoca e il 1988, quando la storia di Winton è stata diffusa dalla BBC. Il regista James Hawes riesce a raccontare con equilibrio e senza retorica la straordinaria azione di Winton, interpretato magistralmente da Anthony Hopkins.

Le interviste

Il film offre uno sguardo senza fronzoli sulla solidarietà e la compassione di Winton, evidenziando la sua determinazione nel salvare vite umane. Nei titoli di coda, emergono i veri protagonisti di questa toccante vicenda.

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale, che si celebra il 27 gennaio di ogni anno. Si tratta dell’occasione per ricordare e commemorare le vittime dell’Olocausto. La giornata è stata istituita dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005 durante la 42ª riunione plenaria.

La scelta di istituire un giorno in ricordo delle vittime della Shoah arrivò in seguito al 60esimo anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti. Il giorno del 27 gennaio non è stato scelto a caso: in quella data nel 1945 le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, svelando al mondo intero gli orrori del nazismo.