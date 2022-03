Studente agrigentino tra i finalisti del concorso “Capire la Guerra dalle voci delle vittime civili”

Matteo Capone della classe II G dell’istituto “Agrigento centro” , diretto da Rosetta Greco, è tra i finalisti del concorso dedicato alle scuole di tutta Italia sul tema “Capire la Guerra dalle voci delle vittime civili di ieri e di oggi”. Il concorso è bandito dall’associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, di concerto con il MIUR. Un tema più che attuale visti gli eventi tragici in Ucraina. Il Commissario Straordinario di Agrigento dell’associazione, Giuseppe Scimè (nella foto) , insieme a tutti gli altri Presidenti Provinciali, ha dato la massima diffusione del bando alle scuole e diversi Istituti, sensibili ai temi della Pace, attraverso gli insegnanti referenti, hanno consentito e promosso la partecipazione dei propri alunni. La Commissione giudicante di Roma ha ritenuto meritevole di premiazione ed ammesso fra i finalisti lo studente Matteo Capone cui è stato apprezzato l’elaborato grafico. La premiazione dei vincitori si svolgerà Martedì 5 aprile prossimo nell’Auditorium della Casa del Mutilato di Piazza Adriano, a Roma, alla presenza delle Massime Autorità e del Ministro della Istruzione e Ricerca Scientifica.

Giuseppe Scimè nel compiacersi per la affermazione del giovane Matteo Capone, sottolinea “l’importanza della Scuola per la formazione dei giovani ai principi di libertà e pace fra i popoli che grazie all’impegno costante, come quello quotidianamente profuso dalla Dirigente Rosetta Greco, contribuiscono alla affermazione degli ideali democratici e di fratellanza fra i popoli di cui l’Associazione Nazionale Vittime Civili Di Guerra ne porta il Vessillo e ne è autentico interprete dei valori di Pace e Solidarietà.”