Agrigento, La Felice e Zicari: “Nel 2025 la nuova rete idrica sarà realtà”

“Entro il mese di Aprile verrà bandita la gara per l’affidamento dei lavori sul rifacimento della rete idrica di Agrigento ed entro i primi mesi del 2023 inizieranno i lavori”. Lo affermano i Presidenti della II e VI Commissione Fabio La Felice e Roberta Zicari, al temine della seduta della Commissione Congiunta. “Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla Commissione odierna per le delucidazioni chiare, precise e pertinenti fornite – proseguono La

Felice e Zicari – in particolare, i nostri ingegneri, Avenia e Triassi, che stanno lavorando alacremente sulla redazione del bando di gara, l’ingegnere Greco, direttore generale dell’ATI, che ha ribadito l’importanza del rifacimento delle reti e che ha assicurato il suo impegno in tal senso (solo per fare un esempio, potremmo recuperare ben 200 litri al secondo) e, infine, l’ASP di Agrigento per il suo importante contributo, vista l’esperienza maturata negli anni sul campo a causa della periodica emergenza sanitaria. Assente Aica, ma, grazie all’intervento del Presidente Provvidenza, abbiamo strappato la promessa di un imminente incontro con i dirigenti del gestore del servizio idrico”.