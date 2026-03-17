Le delegazioni provinciali dei sindacati della Polizia di Stato, Siulp, Sap, Siap, Coisp Mosap, Fsp e Silp Cgil, hanno incontrato il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, per affrontare le criticità logistiche che interessano diverse strutture di polizia sul territorio. Durante il colloquio, i sindacati hanno evidenziato la necessità di interventi strutturali urgenti, ponendo l’accento in particolare sullo stabile che ospita il commissariato di Porto Empedocle e su vari immobili privati in locazione.

Sono molteplici le criticità di diversi immobili privati in locazione, dove insistono i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella provincia ed anche di strutture demaniali che necessitano di immediati interventi strutturali.

I sindacati hanno pure chiesto al Prefetto di intervenire, laddove possibile, sulle assegnazioni dei lotti per il vitto e l’alloggio in quelle strutture che, dopo la gara di assegnazione, non garantirebbero i requisiti minimi previsti dagli accordi ministeriali per le stanze degli operatori impegnati nel contrasto all’immigrazione clandestina, che lasciano i propri cari per andare a svolgere il proprio servizio con sacrificio e abnegazione.

Le organizzazioni sindacali in questione hanno chiesto al Prefetto di intervenire immediatamente per sanare le criticità. Il Prefetto di Agrigento si è impegnato a verificare quanto esposto ed a risolvere ogni incongruenza evidenziata dai rappresentanti dei lavoratori della Polizia di Stato della provincia di Agrigento. Lo stesso Prefetto, inoltre, ha indicato alcune soluzioni in funzione di quanto rappresentato.

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