I carabinieri, al termine di un’attività d’indagine avviata a seguito di denuncia presentata da un residente di Alessandria della Rocca, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sciacca, un uomo e una donna di origine romena, entrambi residenti fuori provincia e già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto con destrezza aggravato in abitazione.

Le indagini hanno consentito di ricostruire che, nei giorni scorsi, la donna avrebbe avvicinato la vittima in strada riuscendo con una scusa a farsi invitare nell’abitazione dell’uomo. In tale contesto, approfittando di un momento di distrazione, si sarebbe impossessata di un oggetto in oro custodito al polso del proprietario di casa, allontanandosi immediatamente dall’immobile.

I successivi accertamenti, svolti anche attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area urbana, hanno permesso ai militari dell’Arma della Stazione di Alessandria della Rocca, di individuare il presunto complice, che avrebbe atteso nelle vicinanze a bordo di un’autovettura per poi recuperare la donna subito dopo il fatto.

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