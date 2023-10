Ignobile scritta contro la nostra testata giornalistica online e il suo direttore responsabile Domenico Vecchio. Uno striscione offensivo è comparso sul cavalcavia fra le vie Dante e Aviere Volpe, nei pressi del Parco dell’Addolorata. Sul posto si sono recati per rimuovere, e sequestrare lo striscione, i carabinieri della Compagnia di Agrigento, che hanno notiziato la Procura, ed avviato le indagini.

“È deplorevole notare come il nostro mestiere stia diventando sempre più difficile – afferma il direttore Domenico Vecchio -. Non bastassero critiche e insulti sui social, ora dobbiamo anche affrontare manifestazioni come questa dov’è più difficile individuare l’autore. Del fatto ho subito informato le forze dell’ordine che insieme a me sono giunte sul posto in cui è stato esposto lo striscione per raccogliere elementi che potrebbero essere utili per scoprire l’autore”.

Agrigento Oggi da anni e anni segue le vicende dell’intera provincia agrigentina e spesso ha acceso la luce su vicende di interesse pubblico e sociale. Quanto accaduto rappresenta il segnale di un brutto clima di intolleranza verso chi svolge la delicata attività di informare correttamente e senza condizionamenti gli avvenimenti che interessano Agrigento e la sua provincia di qualsiasi natura essi siano.

I giornalisti e collaboratori della redazione di Agrigento Oggi esprimono solidarietà nei confronti del nostro direttore Domenico Vecchio.