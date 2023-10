Continua a rimanere chiusa la seconda Canna della galleria Garebici, quella in direzione di Sciacca e Castelvetrano della Statale 115. Gli automobilisti, spiega l’Anas, dovranno attendere ancora molti mesi, prima che la seconda canna venga riaperta al traffico. Quanti sono costretti a percorrere in auto la strada statale 115 direzione Trapani, nel tratto tra Siculiana e Montallegro in località Garebici sono costretti ad un rallentamento per imboccare la deviazione ed introdursi nell’ unica canna, a doppio senso di marcia. La galleria “Garebici”, situata al km 162,100 della strada statale “Sud Occidentale Sicula”, da tempo, infatti, è interessata a lavori al suo interno. La galleria, costituita da due canne lunghe circa 535 metri, è oggetto del risanamento strutturale della calotta e dell’adeguamento degli impianti tecnologici. Gli interventi iniziati anni fa, prevedono lavori per un importo complessivo di quasi 4 milioni di euro, finanziati tramite Contratto di Programma Anas 2019, di cui quasi 2 milioni e 500 mila euro per opere civili e 1,5 milioni per impianti tecnologici, inclusi 296 mila euro di oneri per la sicurezza. La gara all’epoca venne aggiudicata all’Associazione Temporanea di Imprese Panzica Luciano srl – Gangi Impianti srl, che aveva a disposizione 360 giorni per portare a termine i lavori, a decorrere dalla data di consegna. I lavori iniziarono all’interno della canna in direzione Agrigento, che venne chiusa alla circolazione con transito a doppio senso di circolazione nella canna adiacente. Il cantiere però da tempo sembra essersi fermato, tanto che la seconda canna è ancora off limits. Nonostante gli anni trascorsi, l’opera è ancora da completare con grave disagio per gli automobilisti costretti a percorrere il tratto di galleria nel doppio senso di marcia. Per capire il perché del ritardo, abbiamo chiesto lumi alla Direzione Regionale dell’Anas. “I lavori di riqualificazione della galleria Garebici, nella canna in direzione Mazara del Vallo, sono giunti al 90%. – spiegano dalla direzione Anas di Palermo. – Attualmente, il traffico è disposto in regime di doppio senso di circolazione sulla canna in direzione Agrigento, già ultimata. È in fase di ultimazione una perizia di variante tecnica, redatta al fine di recepire le nuove normative sugli impianti tecnologici introdotte lo scorso mese di aprile. Entro i primi mesi del 2024 gli interventi saranno conclusi e la galleria sarà riaperta con normale transito a carreggiate separate”.