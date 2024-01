Sold out le iscrizioni per l’evento Street Workout “Illumina Agrigento” in programma il prossimo 4 febbraio.

La comunità fitness agrigentina ha superato ogni aspettativa, confermando il grande interesse ed entusiasmo percepito nella prima edizione lo scorso mese di dicembre, aumentando il numero dei partecipanti che oggi superano i 150.

L’evento, con partenza e arrivo dal monumento di Villa Bonfiglio, promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. Atleti, appassionati di fitness e spettatori si uniranno per scoprire le meravigliose bellezze della città illuminate, in percorso carico di significato culturale, celebrando il fascino e l’atmosfera carica di energia positiva che queste manifestazioni riescono a trasmettere.

Nonostante le iscrizioni siano esaurite, l’entusiasmo della comunità è il vero cuore di questo evento. Gli organizzatori invitano, comunque, a partecipare come spettatori e a vivere l’atmosfera di Street Workout.

(Foto del primo evento del 17 dicembre scorso, al Museo di Santo Spirito)