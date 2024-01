Oggi, 24 gennaio, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento, guidato dall’Avv. Vincenza Gaziano, si unisce alla “Giornata internazionale dell’Avvocato in pericolo”, dedicata quest’anno ai colleghi iraniani e agli Avvocati nelle zone di guerra.

L’iniziativa, che mira a sensibilizzare la comunità legale e l’opinione pubblica sulle gravi violazioni dei diritti umani che coinvolgono Avvocate e Avvocati in Iran e in varie altre parti del mondo, si concretizza attraverso il video ” #JusticeforLawyers”. Questo progetto, ideato dall’Avv. Sonia Sinaguglia e curato da Marco Gallo, è stato interpretato dagli Avvocati del Foro di Agrigento.

Il video si propone di esprimere solidarietà ai colleghi Avvocati in pericolo e di sollevare la voce affinché siano loro garantiti diritti, libertà e giustizia. L’edizione 2024 di questa giornata internazionale diventa quindi un’opportunità per focalizzare l’attenzione sulla situazione critica che molti Avvocati affrontano, soprattutto in contesti come l’Iran e le zone di guerra.

L’Avv. Vincenza Gaziano, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento, sottolinea l’importanza di unire le forze per contrastare le violazioni dei diritti umani nei confronti degli Avvocati, promuovendo la consapevolezza su scala internazionale.

Il video, oltre a essere un messaggio di solidarietà, diventa uno strumento per diffondere consapevolezza e promuovere la giustizia per gli Avvocati che si trovano in situazioni pericolose. Attraverso l’hashtag #JusticeforLawyers, l’iniziativa mira anche a ottenere maggiore visibilità online, invitando la comunità globale a partecipare alla causa.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento auspica che questa iniziativa contribuisca a un cambio di atteggiamento e a un impegno più forte per proteggere i diritti umani di Avvocati in tutto il mondo, creando un impatto duraturo sulla consapevolezza pubblica e sulle politiche internazionali.