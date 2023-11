Innovativo formato di fitness da strada che coniuga attività fisica e cultura e che sta conquistando tante città italiane.

La prima edizione nella città dei Templi, in programma il 17 dicembre a partire dalle ore 9:30 da Porta di Ponte.

Un evento di fitness all’aperto, che coniuga i benefici dell’attività sportiva a quelli della valorizzazione e conoscenza del patrimonio di Agrigento città capitale della cultura 2025.

Un appuntamento che vede impegnati istruttori di Fitness della città ed una guida che illustrerà la storia delle strade e dei monumenti del centro di Agrigento.

La città diventa palestra, marciapiedi, panchine e scalinate diventano attrezzi per mantenersi in forma.

Una giornata all’aria aperta, attività fisica, storia e scoperta della città. Il percorso di fitness prevede che ogni partecipante disponga di cuffie wireless date in dotazione per ascoltare della musica che accompagna l’attività fisica e le indicazioni dei trainer.

Gli istruttori Marzia Filippazzo, Sabina Flora, Denise Grillo, Daniela La Scala, Fausto Pugliese e l’organizzatrice Angela Franciullo accoglieranno i partecipanti a Porta di Ponte dalle ore 9:00 per la distribuzione delle cuffie wireless.

Il Costo dell’evento è di € 20 maglia dell’evento e gadget in omaggio. Le adesioni dovranno pervenire entro il 4 dicembre 2023

Per info e iscrizioni: 327.5741653 Angela – 334.8305514 Fausto